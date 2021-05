Accompagnò alla patente migliaia di piacentini, addio a Pietro Giarola

Mezza città l’ha patentata lui. Pietro Giarola, per tutti Pierino, avrebbe compiuto ottantadue anni fra poco meno di un mese, ma se ne è andato l’altro giorno e la sua scomparsa è arrivata come un fulmine a ciel sereno fra quanti, tanti, lo conoscevano per amicizia e per lavoro.

Giarola è stato infatti una delle colonne portanti delle autoscuole cittadine: nato nel quartiere di Sant’Agnese nel 1939, orfano del papà e con la mamma mondina, il piacentino aveva dovuto farsi da solo.

Tra il 1964 e il 1965 Giarola apre l’autoscuola Giardino e negli anni Ottanta nasce l’autoscuola della Farnesiana. I funerali di Giarola si terranno oggi, lunedì 31 maggio, alle 11, nella chiesa di Santa Franca: proprio lì, nel quartiere in cui per tanti anni ha lavorato, dove le persone arrivavano anche dal Lodigiano per prendere l’agognata patente e dove trovavano il signor Giarola, sempre sorridente e disponibile.

