Da stilista a naturopata degli animali. Simona: “L’ho fatto per Lulù che non guariva”

Da stilista a scrittrice di libri dedicati ai carlini e ora una delle poche naturopate per animali a Piacenza. Si apre una nuova avventura per la piacentina Simona Trecordi che si è diplomata, il 28 maggio, all’istituto Fauno, la prima scuola a livello nazionale di naturopatia per gli animali. “La mia cagnolina aveva un problema di salute che, mesi di terapie tradizionali, non riuscivano a risolvere. Mi sono affidata ai Fiori di Bach e, in due sedute, il problema è sparito” – racconta Simona. Da quel momento Simona ha deciso di approfondire le sue conoscenze e di iscriversi alla triennale per aiutare gli animali, secondo i principi della natura. “Mi si è aperto un mondo – spiega Simona – questa disciplina olistica prende in considerazione l’animale, nella sua globalità e racchiude in sé altre discipline che comprendono la floriterapia, la fitonutriceutica, la cristallo terapia e i rimedi naturali in genere, per supportare i nostri migliori amici nel corso di tutta la loro vita”.

