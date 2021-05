Gli scavi per la fibra ottica riportano alla luce i resti della città farnesiana

Cinte murarie, impianti idrici, pavimentazioni storiche. Dagli scavi di Open Fiber affiorano i resti dell’antica città farnesiana. Da quando sono entrate in azione, le squadre della società di infrastrutture di rete (di proprietà di Cassa Depositi e prestiti e di Enel) che operano nel centro storico di Piacenza, in accordo con il Comune e con la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza, sono sempre assistite da un archeologo dell’Archeo.kun per assicurare la corretta esecuzione degli scavi e per accertare il valore storico-archeologico dei possibili rinvenimenti che emergono durante le attività. Nel caso specifico, i rinvenimenti di archeologia urbana hanno permesso di approfondire alcuni aspetti storici sull’impianto urbanistico all’interno della cinta muraria cinquecentesca mettendo in luce anche importanti pavimentazioni.

IL SERVIZIO COMPLETO SU LIBERTA’ IN EDICOLA