Consegnate al Romagnosi le borse di studio in memoria di Davide Rossetti: i vincitori

Sono state consegnate nei giorni scorsi all’istituto “G. D. Romagnosi” le borse di studio in memoria di Davide Rossetti, giovane podenzanese scomparso prematuramente nel novembre 2013 e che ha frequentato i cinque anni della scuola piacentina ad indirizzo informatico.

Per ricordarlo, la famiglia dal 2014 ha istituito, in accordo con l’Istituto, una borsa di studio per gli studenti che abbiano conseguito una media elevata nel corso dell’anno scolastico. Vincitrice per l’anno 2020/2021 è Susanna Lo Cascio, che ha riportato la media del 9,5 in informatica. É stata consegnata la borsa di studio anche al migliore studente di informatica dell’anno passato, Gabriele Rizzi, con la media del 9,1. Lo scorso anno infatti la consegna della borsa di studio non si era potuta tenere a causa della pandemia. Presenti la dirigente scolastica Cristina Capra, il vicepreside e docente di informatica, Marco Carini, alcuni compagni di classe di Davide Rossetti e Lorenzo Cavagna, presidente degli “Amici del Romagnosi”. L’associazione dal 2018 incrementa la cifra della borsa di studio con un proprio contributo.