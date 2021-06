Guidava un’auto sequestrata senza aver mai conseguito la patente: due denunce

Un 25enne di Rottofreno è incappato in un controllo della pattuglia dei carabinieri di San Nicolò.

I militari hanno fermato e controllato il conducente che aveva alcuni precedenti penali, Dalle verifiche eseguite, è emerso che il giovane non aveva mai conseguito la patente di guida. Per questo è stato sanzionato per guida senza patente.

L’autovettura, inoltre, è risultata sottoposta a fermo amministrativo e in custodia giudiziale al proprietario, un operaio 53enne di Rottofreno, con alcuni precedenti penali, in quanto era stato sorpreso alla guida dai carabinieri di Codogno con patente revocata. L’operaio, quindi, è stato denunciato dai militari per “obbligo del custode di cose sequestrate” e questa volta l’autovettura è stata sottoposta a sequestro ai fini della confisca.