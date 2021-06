La palazzina del Volta intitolata alla docente Maria Chiara Bertolotti

Sabato alle 10.00 la palazzina dell’Istituto professionale Volta di Castel San Giovanni, in via Nazario Sauro (ex Casali), verrà intitolata a Maria Chiara Bertolotti, amatissima docente scomparsa nel 2016 a causa di una malattia.

La palazzina alle spalle del liceo è la stessa scuola dove Maria Chiara Bertolotti, madre di due figli e moglie dell’ex presidente della Provincia Massimo Trespidi, aveva insegnato, lasciando un segno indelebile nei colleghi e nei suoi alunni.

“Maria Chiara – hanno scritto i colleghi che hanno proposto l’intitolazione – possedeva doti innate di onestà, umiltà, dedizione, educazione al sapere, che trasmetteva con passione ai ragazzi, accompagnandoli nei primi passi del loro percorso di vita”. “Crediamo – dice il figlio Andrea –che questa sia una prova di quanto sia bello e profondo il ricordo che mia madre ha lasciato nelle persone che ha conosciuto”.