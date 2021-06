Festa della Repubblica: cerimonia in Cittadella e onorificenze in prefettura

Si celebra oggi, 2 giugno, la 75esima Festa della Repubblica. Sarà il primo cerimoniale piacentino per il prefetto Daniela Lupo, insediatasi a Piacenza lo scorso agosto, la quale ha ribadito “l’importanza di questa ricorrenza che oggi finalmente ci permette di guardare avanti con più speranza, e che vorrei dedicare al lavoro e alle scuole”.

La cerimonia sarà scandita in due differenti momenti. Al mattino, in piazza Cavalli (ore 9,30) – quello stesso luogo in cui un anno fa furono schierati medici, sanitari e volontari del soccorso, in onore di quella prima linea che difese coi denti Piacenza dall’aggressione del Covid – ci sarà la deposizione da parte del prefetto e delle autorità di una corona al Sacrario dei Caduti, con resa degli onori. Seguiranno, alle 10, l’alzabandiera in piazza Cittadella, la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica ed il saluto del prefetto di Piacenza. “In questa occasione, in piazza Cittadella, saranno presenti le delegazioni di alcune scuole in rappresentanza di tutta la provincia – ha annunciato il prefetto Lupo – e ai ragazzi saranno consegnati simbolicamente i tricolori”.

Nel pomeriggio (ore 16.30), come consuetudine, in prefettura saranno consegnati i diplomi di conferimento delle onorificenze dell’Ordine al merito della Repubblica italiana e una medaglia d’onore alla memoria al figlio di un piacentino militare internato nei lager nazisti e destinato al lavoro coatto per l’economia di guerra nell’ultimo conflitto mondiale, Eugenio Anselmi, deportato in Germania dal 11 settembre 1943 al 26 giugno 1945.

TUTTI I DESTINATARI DELLE ONORIFICENZE

La cerimonia sarà accompagnata da un programma musicale elaborato dal direttore del Conservatorio Nicolini di Piacenza, ed eseguito dalle giovani flautiste del quartetto Nymphes, allieve del biennio accademico di secondo livello del Nicolini.

In collaborazione con l’Ufficio scolastico territoriale, sono state coinvolte le scuole del territorio di ogni ordine e grado, che hanno realizzato prodotti multimediali. E’ anche grazie al loro contributo se oggi la sede della Prefettura sarà aperta per una visita virtuale (effettuabile collegandosi al sito della stessa) tra sale e affreschi, per condividere con i cittadini le bellezze di un palazzo che appartiene alla storia culturale e artistica piacentina e non solo, grazie al supporto della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle province di Parma e Piacenza e il Polo di Mantenimento Pesante Nord di Piacenza.

In occasione della Festa della Repubblica, il 2 giugno i Musei civici di Palazzo Farnese e il Museo civico di Storia naturale saranno aperti al pubblico.

Il Comune di Piacenza ha chiesto ai cittadini di esporre il Tricolore da finestre e balconi per celebrare insieme l’anniversario della nascita della Repubblica Italiana.

MODIFICHE ALLA VIABILITA’