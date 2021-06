Gita in Val Trebbia con la droga: 18 giovani segnalati dai carabinieri

Sono 18 i giovani segnalati alle competenti prefetture per detenzione di stupefacenti per uso personale nell’ambito dei controlli svolti dai carabinieri in Val Trebbia, in particolare sulla Statale 45, nella giornata festiva di mercoledì 2 giugno.

I militari hanno sequestrato complessivamente circa 20 grammi di marijuana, quasi 15 grammi di hashish e qualche grammo di cocaina.

Numerosi posti di controllo sono stati eseguiti nei punti nevralgici della valle e della statale. Le pattuglie della stazione di Rivergaro hanno intensificato i controlli alla circolazione stradale e alle zone lungo il fiume Trebbia che, per loro posizione defilata, si prestano al consumo di droga.

I giovani segnalati alla prefettura quali assuntori di stupefacenti hanno un’eta compresa tra 19 e 23 anni, quasi tutti residenti fuori provincia : Milano, Lodi e Monza Brianza. Alcuni avevano precedenti penali specifici e quindi è stato approfondito il controllo. Sono stati fermati sin dal prime ore del mattino a bordo delle autovetture e controllati in Rivergaro e Gossolengo nelle frazioni di Settima, Quarto e Niviano. La maggior parte aveva lo stupefacente occultato in zaini comuni.