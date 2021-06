“Sei passi con Dante”, il cortometraggio studentesco per celebrare il sommo poeta

“Sei passi con Dante”: è il titolo del cortometraggio nato alla scuola media Dante di Piacenza, in occasione delle celebrazioni dedicate al sommo poeta. Duplice la finalità: l’approfondimento personale e la diffusione della cultura e della lingua dantesca, patrimonio tutto italiano, attraverso l’attualizzazione delle tematiche e dei valori contenuti nella Commedia. Il video parte da un’idea dei docenti Enrica Fellegara e Francesco Brianzi, insieme alle colleghe Lucrezia Galazzi, Maria Lucia Molardi e Michela Ontani e agli esperti Mauro Caminati della compagnia Manicomics Teatro, il musicista Claudio Ghioni, Roberto Leggi e Daniele Timpano di Lts Videomaker Station. Il progetto, aperto a tutti gli alunni della scuola, ha dato la possibilità di scegliere in quale ambito collaborare. Ecco allora che, suddivisi in squadre, i giovani hanno lavorato durante le ore pomeridiane per poi ritrovarsi tutti insieme durante le riprese.

Qui sotto il cortometraggio:

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: