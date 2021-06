Tragedia in A21: nello scontro a Monticelli cinque persone perdono la vita

E’ tragico il bilancio dell’incidente stradale avvenuto in A21 nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 3 giugno, nel tratto della bretella A21 diramazione Fiorenzuola, direzione Fiorenzuola-Brescia. Cinque persone hanno perso la vita in seguito allo scontro che, in base alle prime informazioni, avrebbe coinvolto due veicoli, un’auto e un autocarro. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, i soccorsi del 118 con un’auto infermieristica del 118 di Roveleto, la Pubblica Assistenza di Fiorenzuola e l’eliambulanza da Parma. Il traffico è al momento interrotto, chiuso l’ingresso di Fiorenzuola della diramazione A21e traffico deviato.

