Niente fiera a Gossolengo. “Troppo difficile garantire il distanziamento”

Nonostante ci sia ovunque aria di riapertura e si stia rimettendo in moto la macchina organizzativa di feste ed eventi, a Gossolengo salterà la tradizionale “Fiera di Gossolengo e dell’usato” che rappresenta l’appuntamento più importante per il paese, ogni terza domenica di giugno: troppo difficile, infatti, gestire il gran numero di visitatori, col rischio di infrangere le indicazioni anti-Covid.

La decisione dell’amministrazione, resa nota nei giorni scorsi, è stata votata nella giunta comunale dello scorso 13 maggio. Per l’amministrazione resta “di notevole difficoltà garantire il rispetto delle linee guida emanate dalla Regione, secondo cui i comuni devono anche prevedere misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati e percorsi differenziati di entrata e uscita, per evitare il sovraffollamento dell’area della manifestazione”. A preoccupare è la grandezza della fiera, che consta di solito di 110 operatori commerciali a cui si aggiungono altri 120 espositori del mercatino dell’usato. “Sarebbe estremamente complesso presidiare i diversi varchi di accesso e di uscita, riuscire a contingentare il numero di persone e garantire il loro distanziamento all’interno dell’area fieristica” sottolinea l’amministrazione.