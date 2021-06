Oggi all’interno di Libertà 8 pagine del “The Mente” del Romagnosi

Si conclude oggi la bella e colorata galleria dei giornali scolastici pubblicati insieme a Libertà. Oggi il gran finale è affidato al “The Mente” dell’Istituto Romagnosi di Piacenza: 8 pagine che i lettori del quotidiano potranno sfogliare, estrarre e conservare per approfondire tutti i temi che i giovani redattori hanno deciso di trattare.

Per scelta, non troverete il “tema pandemia”, almeno non come argomento principale: la redazione del Romagnosi ha deciso di concentrarsi sui lati più belli che possono interessare i giovani, come il teatro, la letteratura “letta” e “raccontata”, lo sport ed i progetti portati avanti collateralmente allo studio.

Molte le voci giovani in questo numero, non solo quelle degli attuali studenti: diversi “ex studenti”, e non solo del Romagnosi, sono stati interpellare per spiegare ai ragazzi cosa succede dopo il diploma e quali possano essere le tante strade possibili da prendere per il futuro.

