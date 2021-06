“Un Po per tutti”, gli scout ripuliscono il lungofiume di Piacenza

Almeno una decina di sacchi pieni di sigarette, cartacce, bottiglie, lattine e rifiuti di qualsiasi tipo, con la promessa di tornare presto a ripulire altre zone della città. Si è svolta stamattina (5 giugno) la manifestazione “Un Po per tutti”, evento di sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente organizzato da Agesci Gruppo Scout Piacenza 5, in collaborazione con l’ufficio alle politiche giovanili del Comune. In via Del Pontiere, nella zona antistante la sede della società canottieri “Vittorino da Feltre”, si è tenuto un intervento di pulizia dell’argine fluviale, da parte dei cittadini interessati.

Oggi pomeriggio invece, nel giardino pubblico di via Damiani, spazio ad attività laboratoriali organizzate dagli scout, con la piantumazione di un albero. A concludere, un concerto del duo “Te quiero Euridice” formato da Elena Brianzi e Pietro Malacarne, seguito dalle performance della band “Ercole” e del cantautore Nuvolari, tutti giovani artisti piacentini.