Anche a Calendasco volontari in campo per ripulire il paese dai rifiuti

Basta spostare le fronde di una pianta ed ecco subito spuntare un frigorifero. Poi, qualche centinaia di metri più in là, ecco un fornello e un ventilatore. Circa una trentina di volontari a Calendasco si sono impegnati in una giornata di pulizia del paese e delle frazioni in occasione della Giornata Nazionale dell’Ambiente. Si tratta del primo appuntamento del percorso partecipativo “Calendasco nel 2030” appena lanciato per la valorizzazione dei beni comuni. I volontari hanno ripulito la zona industriale di Ponte Trebbia, la pista ciclabile da Ponte Trebbia fino alla Malpaga (compresa la zona sotto il ponte dell’autostrada e l’area che costeggia il fiume Trebbia) e Cotrebbia. In poco tempo, ecco riempiti circa una quarantina di sacchi, tre camioncini della raccolta rifiuti: tra bottiglie, pneumatici a cartacce è spuntato perfino un portafoglio, non è chiaro se perso o rubato, con all’interno ancora tutti i documenti: è stato consegnato a una pattuglia della polizia locale dell’Unione Bassa Valtrebbia. Il 12 giugno, in barca, si terrà la pulizia degli isolotti di sabbia del Po, per recuperare le plastiche che altrimenti finirebbero fino al mare.

