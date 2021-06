Ponte Lenzino, il Bailey è arrivato in Italia. Martedì sarà in Valtrebbia

Stando a indiscrezioni sarebbe arrivato davvero il ponte Bailey in Italia. Ora il ponte dovrà avere le varie autorizzazioni per lasciare il porto (sembra che ieri sia arrivato a Livorno e oggi, domenica 6 giugno, sarà a Genova salvo imprevisti alle ore 19). Soprattutto, poi, sarà organizzata in tredici container la traversata della Valtrebbia in direzione Lenzino. Indicativamente, sempre secondo quanto si è potuto apprendere, il ponte dovrebbe arrivare martedì al cantiere in corso, dove sarà poi montato appena la struttura di base sarà terminata. In teoria, Anas ha preso intanto tempo fino al 25 giugno, prorogando la viabilità sulla strada alternativa alla “45” quindi per almeno altre tre settimane. Il ponte Bailey è arrivato dall’America; doveva già essere in loco il 15 maggio, ma poi – è stato detto da Anas – i ritardi legati al blocco del canale di Suez hanno mandato in tilt i centri portuali d’Italia.

