Via Calciati, il market riserva il posteggio solo ai clienti. “Ma non era aperto a tutti?”

Riservato solo ai clienti del supermercato, oppure aperto a tutti? Il parcheggio di via Calciati diventa un terreno di scontro tra pubblico e privato. “La giunta Barbieri aveva garantito che quei 135 posti auto sarebbero stati aperti alla cittadinanza senza limitazioni, ma da qualche giorno il market li ha rivendicati solo per i propri clienti”, denuncia il consigliere comunale Luigi Rabuffi (Piacenza in Comune), facendosi portavoce delle segnalazioni ricevute da alcuni residenti della zona.

Al centro della questione c’è appunto l’area di piazzale Velleia (ex Mazzoni), in città: qui la maggioranza aveva deciso di autorizzare la costruzione di un supermercato. Tra le opere di compensazione, oltre a circa 300mila euro di oneri di urbanizzazione, il Comune aveva ottenuto una pista ciclabile realizzata in via Calciati e – come dichiarato dall’assessore Erika Opizzi nel 2018 – “135 spazi di sosta aperti al pubblico senza limitazioni, per dare sfogo a una zona carente di posti auto”.

E in effetti, fino a poco tempo fa, gli abitanti e i lavoratori della zona avevano la possibilità di posteggiare nel piazzale. Ma da qualche giorno i responsabili del supermercato hanno affisso diversi cartelli che ne vietano l’utilizzo: “Parcheggio riservato ai clienti Lidl”.

L’assessore Opizzi rimarca la propria posizione: “Quello di via Calciati è un parcheggio privato ad uso pubblico. Anche le persone che non accedono al market, quindi, possono utilizzare gli spazi di sosta. Con i responsabili dell’attività s’ipotizzava un compromesso, cioè il disco orario per alternarne maggiormente la fruizione. Ma l’apertura esclusiva ai clienti – puntualizza Opizzi – non è corretta. L’amministrazione comunale contatterà il supermercato”.