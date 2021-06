Cala ancora l’indice regionale di contagio, ormai certa la Zona bianca da lunedì

Piacenza e l’Emilia Romagna hanno ormai la certezza di entrare in Zona bianca a partire da lunedì prossimo, 14 giugno, assieme a Lazio, Lombardia, Piemonte, provincia di Trento e Puglia.

La decisione definitiva sarà presa venerdì dal ministro della Salute Roberto Speranza dopo la riunione della Cabina di regia dell’Istituto superiore di sanità, in cui sarà analizzato l’andamento epidemiologico degli ultimi giorni.

Parametro fondamentale è rappresentato dall’incidenza di nuovi casi di Covid ogni 100mila abitanti: devono restare sotto i 50 per tre settimane consecutive e l’Emilia Romagna rispetta ampiamente questo indicatore

Dal 31 maggio al 6 giugno si sono infatti registrati 25 casi ogni 100mila abitanti, la settimana precedente furono 34. Quindi se nei prossimi giorni non ci sarà una nuova e inattesa esplosione della pandemia, da lunedì saranno allentate ulteriormente le restrizioni anche per i piacentini.

Tra l’altro, negli ultimi sette giorni la nostra provincia è stata, come ormai da mesi, tra le migliori in regione: i territori con l’incidenza più bassa sono Ferrara (11), Reggio Emilia (17) e Piacenza (18).



Anche in Zona bianca resteranno in vigore il divieto di assembramento, l’obbligo di distanziamento, l’uso obbligatorio della mascherina all’aperto quando non si può mantenere la distanza e al chiuso nei luoghi pubblici, ma, ad esempio, svanirà il coprifuoco (da ieri spostato alle 24.00). Quindi ci si potrà muovere liberamente all’interno della provincia, della regione e verso altri territori che hanno la stessa condizione.

Inoltre, i bar, i ristoranti e le altre attività di ristorazione sono aperti ed è possibile consumare cibi e bevande al loro interno, senza limiti orari. Sono consentite senza restrizioni anche la vendita con asporto di cibi e bevande e la consegna a domicilio, che deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.



Inoltre, riaprono parchi di divertimento, sale da gioco, scommesse e bingo, le piscine al chiuso (con possibilità di effettuare la doccia, come per le palestre) e non sono previsti ingressi contingentati nei mercati all’aperto e sulle spiagge libere. Inoltre, via libera a spettacoli anche itineranti, fiere, matrimoni e altre cerimonie.

COSA SI PUO’ FARE E COSA E’ VIETATO IN ZONA BIANCA