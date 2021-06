“Le cascate della creatività”: a Calenzano si insedia una comunità internazionale

A Calenzano di Bettola si insedia una seconda comunità intenzionale. E’ denominata “Le cascate…della creatività” e avrà sede nell’ex agriturismo e b&b “Le cascate” che si trova sulla strada comunale che porta alle cascate del torrente Perino. L’agriturismo infatti non riaprirà più e diventerà sede della comunità intenzionale, un gruppo di persone che intende condividere spazi, tempo e beni. Sei sono le persone che vi prenderanno dimora, una famiglia composta da genitori e tre figli residenti a Milano ed un’altra persona, di Bologna. La prenderanno in gestione a breve, entro giugno, e sarà una gestione più informale e creativa.

“Vorremmo che diventasse un luogo di servizio alla comunità e per chiunque passerà per visitare le meravigliose Cascate del Perino e i bellissimi luoghi che le circondano, ma anche offrire occasioni di accoglienza, formazione, socialità , creatività e crescita personale per chi desidera, basandoci sui principi dell’ascolto empatico e del non giudizio”. I componenti della comunità hanno fatto esperienze a “Tempo di vivere”, l’ecovillaggio e comunità intenzionale che si trova anch’essa a Calenzano. La filosofia di vita sarà quella della Via del Cerchio di Manitonquat, una modalità legata all’ascolto, al non giudizio, alla condivisione, al vivere insieme e tornare a uno stile di vita più semplice e più a contatto con la natura con ritmi meno stressanti.

Sulla piattaforma Gofundme è partita anche una raccolta fondi per sostenere il progetto che ha come parole chiave “accoglienza, home restaurant, turismo sociale, prodotti del territorio, artigianato, eventi culturali-educativi-sociali-turistici”.

