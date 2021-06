Dissesto e abitazioni in pericolo, a breve i lavori a Cà Fumo di Ponte dell’Olio

Partiranno a breve i lavori di ripristino del tratto di strada in località Cà Fumo, sulla strada del Mistadello a Ponte dell’Olio. Il dissesto idrogeologico ha causato nel tempo un abbassamento del terreno rendendo difficoltosa la percorrenza di quel tratto e pericoloso per le abitazioni che si trovano al di sotto. L’intervento è possibile grazie alla collaborazione tra Comune di Ponte dell’Olio e Consorzio di Bonifica di Piacenza che ha inserito l’opera nel suo programma annuale, progettandolo e finanziandolo. L’intervento è pari a circa 35mila euro e sarà effettuato da Scavicem di Balderacchi &C di Castione di Ponte dell’Olio. Ieri, 8 giugno, un ulteriore sopralluogo per gli ultimi dettagli tra l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Ponte dell’olio, Daria Mizzi, e i tecnici del Consorzio. La strada rimarrà aperta, probabilmente a senso unico alternato, durante il periodo dei lavori.

