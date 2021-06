Arriva l’alta pressione: weekend estivo con temperature oltre 30 gradi

Dopo un periodo di instabilità, con diverse domeniche all’insegna dei temporali, è in arrivo l’alta pressione che da venerdì 11 giugno porterà il sole sul nostro territorio, in particolare in pianura mentre sulle alture restano possibili alcuni rovesci. Il fine settimana nel Piacentino, secondo le tendenze, sarà caratterizzato da temperature attorno ai 30 gradi con picchi di 32-33 gradi.

Da oltre 30 anni però, nel Piacentino non si registrava una primavera così “fredda” come quella che sta per concludersi. Lo fa sapere Vittorio Marzio di Meteovalnure.it in merito alle temperature di aprile e maggio, risultate al di sotto della media del periodo. “Non capitava dagli anni Ottanta/Novanta” ha aggiunto l’esperto.