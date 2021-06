Il cuore verde di “Puliamo Piacenza”. “Aspettiamo assessori con sacchi e ramazza”

Un cuore verde acceso sullo sfondo del suffisso -amo per testimoniare ancor di più l’amore e il rispetto per l’ambiente. In vista della terza e ultima tappa di Puliamo Piacenza – in programma domenica in zona logistica con ritrovo alle 10 davanti al McDonald’s di via Stradiotti – ecco la rivisitazione del logo dell’iniziativa civica promossa da Editoriale Libertà in collaborazione con Legambiente e Plastic Free (con il patrocinio del Comune e l’aiuto di Iren).

Dopo questa prima tranche l’evento si prenderà solo una pausa. Sarà poi replicato in autunno con nuove date che stavolta coinvolgeranno anche i luoghi più “bisognosi” di intervento in provincia.

A ispirare la modifica del logo è stato Elio Piccoli, presidente, anima e cuore pulsante dell’associazione Lupi d’Appennino, ben lieta di dare un mano concreta alle giornate di raccolta rifiuti:

Nel frattempo ieri è proseguita l’operazione di pulizia della ciclabile da parte di Iren sollecitata dal Comune.

“La nostra speranza è quella di vedere tutta la giunta e i consiglieri comunali, muniti di sacchi e guanti, a ripulire insieme a noi e ai cittadini la nostra amata Piacenza. Sarebbe un bellissimo segnale”.

