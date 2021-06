E’ caduto a terra sul marciapiede in via Morigi a Piacenza ed è stato subito soccorso dai clienti di un vicino bar che hanno chiamato il 118. Sul posto sono arrivati anche i medici e gli infermieri della Casa di Cura Piacenza ma purtroppo per l’85enne non c’è stato nulla da fare, il malore si è rivelato fatale. E’ successo intorno alle 10 di giovedì 10 giugno.

