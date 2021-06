Zaini e saturimetro: il dono del Rotary Val Tidone alla Pubblica assistenza

ll Rotary Val Tidone ha donato ai volontari della Pubblica assistenza Val Tidone Val Luretta due zaini dell’emergenza e un saturimetro professionale. Agli amici di Rio Torto, il centro che accoglie anche ragazzi diversamente nelle campagne attorno a Borgonovo, ha invece donato un carrello per trattore utile alle operazioni nei campi e con gli animali. I sacchi per l’emergenza contengono tutto quanto è necessario per la misurazione dei parametri vitali, kit per la misurazione della glicemia, kit per medicazioni, termometro, mascherine, teli e guanti sterili, cannule laccio emostatico, penna luminosa, cerotti, aghi, forbice tagliabiti. Strumenti indispensabili per i militi che ogni giorno prestano assistenza sia in casi di emergenza che anche per servizi programmati, come l’accompagnamento a visite.

