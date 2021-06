“Puliamo Piacenza”, stamattina appuntamento al Polo logistico

Torna oggi il terzo appuntamento di “Puliamo Piacenza”, per contribuire a difendere l’ambiente in cui viviamo tutti i giorni. Dopo i sei quintali di rifiuti raccolti in poche ore domenica 9 maggio nelle zone da via Tramello fino a piazzale milano, dagli oltre cento volontari che hanno preso parte alla prima giornata di “Puliamo Piacenza”, e dopo i 10 quintali raccolti tre settimane dopo tra viale Malta, il Facsal e la ciclabile di via dei Pisoni, l’iniziativa dedicata alla difesa dell’ambiente che ci circonda promossa da Editoriale Libertà in collaborazione con Legambiente Piacenza, Plastic Free Piacenza, con il patrocinio del Comune di Piacenza e l’aiuto di Iren offre a tutti i piacentini l’occasione per diventare parte attiva nella difesa dell’ambiente.

Una iniziativa che nelle due tappe precedenti ha fatto registrare larghi consensi, a testimonianza del fatto che a fronte di comportamenti di inciviltà c’è una grande risposta di numerosi cittadini che amano l’ambiente, la propria città, e desiderano vivere in uno spazio pulito e decoroso.

La chiamata, come sempre rivolta a tutti, è per le 10 di oggi in via Stradiotti davanti al davanti al McDonald’s.

L’iniziativa, dopo questa prima tranche di incontri, si metterà in pausa, per ripartire in autunno con nuove date che coinvolgeranno anche i luoghi della provincia più “bisognosi” di intervento.