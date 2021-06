Gaep, il gruppo di alpinisti premia i comitati della Croce Rossa di Piacenza e Agazzano

Quest’anno il premio del Gruppo alpinisti escursionisti piacentini (Gaep) è andato al presidente della Croce Rossa di Piacenza Alessandro Guidotti e ai volontari agazzanesi Monica Rebessi, Piergiorgio Bisagni e Mattia Perotti. La consegna del riconoscimento è avvenuta nei giorni scorsi, in occasione dell’assemblea annuale dell’associazione. “Normalmente l’assegnazione viene fatta a una sola persona o ente, ma stavolta abbiamo deciso di premiare sia la Croce Rossa di Piacenza che quella di Agazzano – spiega il Gaep – non potevamo dimenticarci di coloro che per primi ci hanno assistito durante le edizioni della lunga marcia”.

Rita Pironi ha consegnato l’artistica piccozza disegnata per l’occasione e il libro con la storia del gruppo di alpinisti.

