Ragazza risucchiata da un cardano agricolo, è grave: elisoccorso a Boscone Cusani

Gravissimo incidente agricolo oggi, lunedì 14 giugno, all’interno di un appezzamento situato a Boscone Cusani, frazione del comune di Calendasco: per cause da accertare, intorno alle 8, una giovane donna è rimasta agganciata ad un cardano, strumento utilizzato per la trasmissione meccanica tra il trattore e l’attrezzo agganciato alla motrice, rimanendo incastrata. Sono in corso le operazioni di soccorso e da Parma è stato inviato sul posto il servizio di elisoccorso, oltre a un’ambulanza del 118 di Castel San Giovanni.

