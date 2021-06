Consiglio provinciale, via libera alla pista ciclabile Piacenza-Mucinasso

Una nuova pista ciclabile tra Piacenza e Mucinasso e asfaltature in montagna tra Bobbio e Piozzano: sono solo alcuni degli interventi contenuti nella variazione di bilancio approvata oggi, martedì 15 giugno, dal consiglio provinciale che è tornato a riunirsi in presenza dopo nove mesi nei quali, a causa dell’emergenza Covid, la riunione si è svolta online.

L’assemblea ha approvato all’unanimità la variazione di bilancio relativa al programma triennale delle opere pubbliche che prevede una manovra da 6 milioni e 500mila euro.

La pista ciclabile tra Piacenza e Mucinasso costerà 1.450mila euro e sarà finanziata per 1.025.000 euro dal Comune di Piacenza e per 425mila dalla Provincia utilizzando l’avanzo di bilancio.

Tra gli interventi previsti c’è anche la risoluzione di un problema al ponte di Travo dovuto a una pila, l’importo dei lavori è di 150mila euro.

In sede di comunicazioni, il consigliere Patrizia Calza ha richiesto al presidente Patrizia Barbieri la convocazione per un’audizione in consiglio provinciale del nuovo cda della Fondazione di Piacenza e Vigevano che proprio oggi si è insediato.

IL SERVIZIO DI NICOLETTA MARENGHI