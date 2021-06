In via Dodi le cinciallegre fanno il nido nella cassetta della posta di un condominio

All’inizio è apparso solo qualche filo di paglia. Poca roba al punto che Cristina Polledri e la sua famiglia hanno pensato fosse stato portato dal vento, finito per caso dentro la loro cassetta delle lettere. Ma poi la paglia ha incominciato ad aumentare e man mano a intrecciarsi, creando quello che a tutti gli effetti è diventato un nido.

Non è la prima volta che un nido viene costruito in una cassetta postale: già nei giorni scorsi infatti delle piccole cinciallegre avevano visto la luce in una cassetta postale di una casa a Cortemaggiore.

Polledri invece abita a Piacenza, in via Luigi Dodi: il quartiere è quello della Baia del Re e la sua cassetta delle lettere è una delle tante del condominio. Non si sa perché la cinciallegra o il codirosso, questa la specie del volatile secondo la Lipu che è stata interpellata proprio dai residenti, abbia scelto quella cassetta postale per covare le uova e farle schiudere.