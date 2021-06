Nuova ambulanza per Croce Rossa grazie a Università Cattolica e Bper

Un’ambulanza nuova a servizio della comunità piacentina. E’ un dono prezioso quello arrivato alla Croce Rossa nato dalla sinergia tra Università Cattolica e Bper Banca che insieme hanno fornito 70mila euro dotare l’organizzazione del soccorso di un nuovo mezzo all’avanguardia.

“Parlando con il presidente di Croce Rossa, Alessandro Guidotti, ci siamo resi conto che durante la pandemia non erano sotto stress solo i volontari ma anche i mezzi e così abbiamo deciso di unire le forze e raccogliere fondi per acquistare una nuova ambulanza” ha spiegato Stefano Monferrà docente di Economia degli Intermediari finanziari dell’Università Cattolica che ha proposto l’iniziativa.

“L’intervento della nostra banca si inserisce in un iter più corposo che ha permesso di destinare oltre 2 milioni e 400mila euro raccolti dai contributi elargiti dai nostri dipendenti e dall’istituto – ha dichiarato Marco Bonezzi, responsabile direzione regionale Emilia Ovest per dare sostegno ai vari interventi rivolti al sistema socio-sanitario nei territori in cui opera la banca, a progetti legati all’istruzione e a esigenze sanitarie”.

“L’ambulanza doveva arrivare durante l’emergenza Covid ma negli ultimi mesi le tempistiche delle consegne si sono allungate. Ringrazio davvero di cuore Università Cattolica e Bper per questo dono prezioso” ha concluso Alessandro Guidotti, presidente provinciale di Croce Rossa.

L’ambulanza si chiama “Piacenza 14” e sarà dedicata ai trasporti interospedalieri urgenti.