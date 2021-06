Addio a Joseph Cipelli, imprenditore illuminato e grande benefattore

E’ scomparso Joseph Cipelli, lungimirante e illuminato imprenditore, straordinario benefattore, nobile di fatto e di cuore. Dopo una vita trascorsa a Toronto, in Canada, patria delle sue attività in campo alimentare, è tornato in Italia per l’ultimo saluto, a Piacenza, in Sant’Antonino. Dopo la cerimonia funebre è stato tumulato nella cappella di famiglia nel cimitero urbano piacentino. Joseph Cipelli, classe 1927, era figlio di Massimo e Maria Luisa Douglas Scotti, nonché nipote del senatore Vittorio Cipelli, nominato dal Re e avvocato importante, che sposò Francesca Verani, discendente dei fondatori dell’Istituto Prospero Verani Lucca di Fiorenzuola.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà