Studenti del Volta inventano il casco che rileva sostanze nocive sul lavoro

I giovani del Polo superiore Volta di Borgonovo sono arrivati primi alle Olimpiadi di Robotica (sezione aria). Il casco di loro invenzione, denominato Gas-ko, in grado di segnalare la presenza di sostanze nocive negli ambienti in cui si lavora, si è aggiudicato il primo posto. “Adesso – dicono – vorremmo che il nostro casco venisse davvero utilizzato dalle aziende della Val Tidone per evitare infortuni sul lavoro”. Un tema, quello della sicurezza sul posto di lavoro, drammaticamente attuale se si pensa alla disgrazia capitata alla giovane mamma vittima di un gravissimo infortunio sul lavoro, a Boscone Cusani.

