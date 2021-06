“Catalogo dei DesidIris”: oggetti realizzati dalle volontarie per l’Hospice

Il “Catalogo dei DesidIris” racchiude i prodotti realizzati dalle volontarie della Casa di Iris. Ci sono 34 manufatti, come il divanetto porta-fazzoletti, i segnalibri a forma di gufo e i porta-matite con cuori di lavanda, oltre a gabbiette decorative, cassettine in legno e animaletti portafortuna. Il tutto per sostenere l’Hospiace di Piacenza, i cittadini possono averli con un’offerta. Il catalogo è disponibile sul sito www.hospicepiacenza.it, i prodotti si possono prenotare telefonando ai numeri 3336941319 o al 3388274239 o al 3384849640, tutti i giorni esclusi i festivi, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 19, e successivamente ritirati nello spazio di corso Vittorio Emanuele 110, nelle giornate di mercoledì dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 17, con una piccola offerta minima così come indicato a fianco di ciascun manufatto.

