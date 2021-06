Nuovo pronto soccorso all’ospedale di Fiorenzuola: “Operativo da ottobre”

Procedono a pieno ritmo i lavori per l’ampliamento da 670 a 1030 metri quadrati del Pronto soccorso di Fiorenzuola, che sarà sempre al piano terra del blocco A, ma con ingresso di ambulanze e pazienti dal lato ovest, quindi opposto rispetto a quello attuale.

“I lavori dal punto di vista strutturale termineranno a fine agosto – dice l’ingegnere Rita Cavaciuti, direttore tecnico del cantiere per conto di Aus – e successivamente arriverà la strumentazione tecnica, le attrezzature elettromedicali (la gara è in corso), quindi si immagina che l’operatività del Pronto soccorso non sarà prima di settembre- ottobre”.

Il progetto è finanziato dal Ministero per l’emergenza Covid che prevede a Fiorenzuola un investimento di 850 mila euro più le opere complementari, per arrivare a 1 milione 350 mila euro.

IL SERVIZIO COMPLETO SU LIBERTA’ IN EDICOLA