Ponte Lanzone resta chiuso al traffico, da domani il nuovo percorso alternativo

Sarà aperto alla viabilità dalle ore 8 di domani (18 giugno 2021) il nuovo percorso alternativo a Ponte Lanzone, che è attualmente chiuso alla circolazione veicolare. Il tratto di viabilità sostitutiva, adiacente al viadotto, sarà percorribile a senso unico alternato dai soli mezzi leggeri (sono pertanto esclusi i bus e i mezzi aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 35 quintali).

“Più breve e più veloce dell’attuale percorso alternativo, il by pass stradale reso disponibile grazie alla sinergia tra la Provincia di Piacenza e il Comune di Vernasca ridurrà notevolmente l’impatto dell’interruzione e dei lavori che si sono resi necessari a causa del significativo avanzamento dello stato di degrado del viadotto, emerso in seguito al sopralluogo effettuato il 16 ottobre 2020 dai tecnici del Servizio Viabilità dell’Ente di Corso Garibaldi” fa sapere la Provincia.

La decisione di interrompere, dal 27 ottobre scorso, la circolazione stradale in corrispondenza di Ponte Lanzone è stata presa dalla Provincia di Piacenza (ente proprietario del viadotto che si trova lungo la Strada Provinciale n. 4 di Bardi, nel territorio del Comune di Vernasca) per inderogabili ragioni di sicurezza: la prosecuzione del transito avrebbe infatti comportato rischi per l’utenza dovuti alle condizioni critiche del ponte, le quali ne hanno reso necessaria la chiusura senza poter attendere l’esecuzione dell’intervento di manutenzione straordinaria che era già previsto nel 2021.

In seguito ai confronti con il Comune di Vernasca, la Provincia – dopo aver completato la progettazione esecutiva dell’intervento di manutenzione straordinaria per Ponte Lanzone – ha verificato la possibilità di utilizzare il tratto di strada messo a disposizione dal medesimo Comune, e ha avviato i lavori di sistemazione necessari ad approntare il nuovo tragitto alternativo. L’Ente di Corso Garibaldi ne garantirà anche la manutenzione per il tempo necessario al completamento dell’intervento su Ponte Lanzone: i lavori per quest’ultimo sono stati affidati, e nei prossimi giorni è previsto un primo confronto con la ditta appaltatrice per l’organizzazione del cantiere.