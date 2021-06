Motociclista muore: condannato a 5 anni e 6 mesi il conducente del pick-up

E’ stato condannato a cinque anni e 6 mesi l’operaio 47enne che il 9 agosto 2019 travolse, con il suo pick-up, il motociclista Michele Ruffini di Meda, morto in seguito all’incidente stradale avvenuto in località “La Gatta”, sulla strada per Castel San Giovanni. L’operaio era stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale, e tramite l’avvocato difensore Francesca Beoni aveva scelto il rito abbreviato.

RICOSTRUZIONE DELL’INCIDENTE- La vittima, secondo le indagini svolte, stava procedendo sulla provinciale in sella alla sua moto quando all’altezza del supermercato Famila, si era scontrata con la parte laterale del pick up condotto dal piacentino che aveva appena svoltato all’interno della zona artigianale. L’automobilista era andato a casa ed era poi tornato sul luogo dell’incidente. Inizialmente si era rifiutato di sottoporsi al test alcolemico, ma ore dopo aveva eseguito l’esame del sangue risultando positivo sia alla droga che all’alcol.