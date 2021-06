Case aperte e visite libere, oggi la giornata di “Open House” in città e provincia

Non è solo una “scatola” con i buchi delle finestre. E’ molto di più, e la pandemia da Covid l’ha dimostrato ogni giorno. La casa è sinonimo di benessere quotidiano: quella immobiliare, dunque, è una scelta che merita molta attenzione. A dare l’opportunità di approfondire le abitazioni in vendita sul nostro territorio, oggi, è la sesta edizione di “Open House”, la giornata promossa da Editoriale Libertà – insieme alle agenzie immobiliari di città e provincia – per permettere a chiunque di scoprire nuove mura domestiche in cui traslocare, grazie a visite capillari senza appuntamento. Quattro le fasce orarie attive: dalle 9 alle 11, dalle 11 alle 13, dalle 14 alle 16 e dalle 16 alle 18. Fuori dalle abitazioni aperte, come ormai da tradizione, ecco il simbolo di “Open House”: i palloncini blu.

“Durante la pandemia, nei mesi di lockdown – spiega un partecipante -, io e mia moglie ci siamo accorti di quanto la nostra casa sia piccola e poco funzionale alle attività di ogni giorno. Abbiamo voglia di cambiare prospettiva, ben venga dunque questo evento di Editoriale Libertà”.