Scoprire le case e ridisegnare la vita post-Covid: oggi “Open House” in città e provincia

Case aperte senza appuntamento e palloncini blu sparsi qua e là, in città e provincia. Si svolge oggi (19 giugno) l’iniziativa “Open House”, promossa da Editoriale Libertà: ed ecco dunque i simboli colorati che identificano le abitazioni disponibili per le visite dei cittadini. La giornata, giunta alla sesta edizione, permette infatti di conoscere al meglio gli immobili in vendita nel nostro territorio, in una modalità inedita e itinerante, passeggiando per i quartieri alla scoperta dell’ambiente, dei servizi e del vicinato.

Sono numerose, oggi, le case messe a disposizione dalle agenzie, con un consulente pronto a svelarne curiosità, dettagli e potenzialità. Quattro le fasce orarie attive: dalle 9 alle 11, dalle 11 alle 13, dalle 14 alle 16 e dalle 16 alle 18. Il sito internet www.abitarepiacenza.it contiene tutte le informazioni necessarie a ideare un vero e proprio “itinerario immobiliare”.

Un evento più che mai attuale, perché la pandemia ha trasformato non solo il mercato immobiliare ma anche le abitudini delle persone tra le mura domestiche.

L’elenco degli indirizzi, delle location e delle fasce orarie è consultabile anche sul quotidiano Libertà e sulla pagina Facebook di Abitare Piacenza. Si ricorda che non tutti gli immobili restano disponibili per tutte le fasce orarie consentite. Le visite si svolgono nel pieno rispetto delle normative sanitarie anti-Coronavirus.