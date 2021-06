Violento schianto tra auto e moto sulla provinciale 412 a Borgonovo: due feriti

E’ di due feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa mattina, sabato 19 giugno, intorno alle 12.30, lungo la strada provinciale 412 della Val Tidone che conduce a Castel San Giovanni.

Per cause ancora da accertare, un’auto e una moto sono entrate in collisione. Ad avere la peggio è stato il conducente della due ruote, trasportato all’ospedale di Piacenza in condizioni serie (non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita). Più lievi le ferite rimediate dalla conducente dell’auto, pare una giovane donna. Sul posto, oltre ai sanitari, e agli agenti della polizia locale di Borgonovo, anche i carabinieri di Sarmato.