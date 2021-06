Da lunedì prossimo possibile stop all’obbligo di mascherina all’aperto

Il 28 giugno, quando tutta l’Italia sarà in Zona bianca, potrebbe anche essere il giorno il cui cesserà l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto.

Ci ragionerà nella riunione di oggi il Comitato tecnico scientifico, all’interno del quale non si esclude però uno slittamento in avanti di questo passaggio, magari alla settimana successiva, il 5 luglio.

Potrebbe restare comunque il divieto il caso di assembramenti, ossia di incontro tra più persone a distanza ravvicinata. Resterebbe l’obbligo nei sui mezzi pubblici e nei negozi, mentre in bar e ristoranti resterebbero in vigore le regole attuali, ossia che si possa togliere solo seduti al tavolo.

Da oggi, intanto, tutta Italia è in zona bianca, tranne la Valle d’Aosta.

Capitolo variante Delta: arrivano anche in Italia nuovi test per riconoscerla, mentre entra in vigore la quarantena di 5 giorni per chi arriva dal Regno Unito.