Ordinano da bere e rubano il portafogli alla barista: giovani ladri in azione. IL VIDEO

Sono entrati in azione in pieno giorno, poco prima delle 14.00, quando sapevano che avrebbero agito pressoché indisturbati. Erano in tre, tutti minorenni. Appena messo piede nel locale, un bar di via Benedettine a Piacenza, uno di loro ha puntato direttamente il bagno: gli altri due hanno invece ordinato da bere.

Mentre la ragazza era girata per prendere la bottiglia, il giovane – che nel frattempo è uscito dal bagno – ha infilato una mano nella borsetta, che la barista aveva lasciato su di una poltrona accanto a un tavolino: in meno di un secondo ha quindi arraffato il portafoglio, contenente documenti, bancomat e più di 800 euro in contanti. A questo punto, sicuri di aver messo a segno il colpo, i tre se ne sono andati.

La ragazza dietro al bancone, co-titolare del bar assieme al marito (entrambi originari dello Sri Lanka) si è accorta dopo qualche minuto di quanto accaduto. Subito ha allertato i carabinieri per denunciare il furto. Fortunatamente le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso la scena, durata in totale circa un minuto e mezzo. I militari stanno indagando per risalire all’identità dei tre giovanissimi malviventi. Il fatto è accaduto qualche giorno fa.

“Dopo il Covid, un’altra bella mazzata – ha commentato sconsolata la barista, una 28enne residente a Piacenza da diversi anni -. Quei soldi ci servivano per pagare l’affitto del locale e i fornitori. Davvero una brutta avventura”.

