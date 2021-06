Guardia di finanza, Sanapo: “Difendere i fondi che arriveranno per il rilancio”

Con lo scoprimento di un mosaico raffigurante San Matteo, patrono della Guardia di Finanza, donato dall’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia di Piacenza, si è conclusa la cerimonia per celebrare il 247° anniversario delle Fiamme Gialle che si è tenuta, stamattina 24 giugno, nel cortile della caserma in via Emilia Pavese, a Piacenza, alla presenza, tra gli altri, del prefetto di Piacenza Daniela Lupo e del comandante provinciale Colonnello Daniele Sanapo. Un compleanno sobrio e concreto con il picchetto d’onore e il ricordo ai caduti con la deposizione della corona d’alloro.

“La nostra priorità ora è quella di difendere la ripresa economica da atti illegali e combattere la criminalità che vuole mettere le mani sul denaro che arriverà per rilanciare il nostro Paese” – ha dichiarato il Colonnello Sanapo che, a fine luglio, lascerà il comando provinciale.