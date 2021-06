Lenzino, ponte provvisorio quasi ultimato: “La prossima settimana l’asfaltatura”

Procede il nuovo Bailey a Ponte Lenzino. “Questa settimana il ponte toccherà l’altra sponda”, spiega dalla ditta costruttrice Alessandro Pesaresi. “Saranno portate a livello le strade, la prossima settimana procediamo con gli asfalti. Per arrivare all’apertura definitiva, mancano poi la segnaletica, il collaudo. Grazie al meteo clemente, i tempi del montaggio sono stati rispettati, quest’opera non finirà a metà luglio, ma prima. L’azienda specializzata che ora stringe bulloni e completa l’avanzata da una sponda all’altra monta ponti in tutto il mondo”.

Il “varo” – cioè il ponte nella sua sede definitiva – è previsto entro domani. Il ponte in acciaio è lungo 54 metri, ad una campata e rilevati stradali di raccordo. Pesa più di 240 tonnellate. Il traffico sarà garantito a doppio senso di marcia, fino a 44 tonnellate di carico.

