Spacciava a San Giorgio, sorpreso ad attendere i clienti: 30enne arrestato

Un trentenne piacentino è stato arrestato martedì, 22 giugno, nel centro di San Giorgio perché trovato con una dozzina di grammi di marijuana. L’arresto è stato compiuto dalla pattuglia della polizia locale Val Nure e Val Chero. La pattuglia stava facendo controlli di routine quando ha notato il trentenne che sembrava essere in attesa di clienti. Il ragazzo è stato così avvicinato e addosso aveva la marijuana, altri grammi dello stesso stupefacente sono stati trovati nella sua casa, oltre al materiale per il confezionamento delle dosi. Il giovane è stato così arrestato con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Mercoledì davanti al giudice si è giustificato dicendo che “la droga era per uso personale”. Il giudice ha convalidato l’arresto, disposto l’obbligo di firma per l’imputato e rinviato al prossimo settembre il suo processo.

