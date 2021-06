Tutela degli animali, targa di riconoscimento a Stefano Vernelli, ex capo di Gabinetto

Tutela dell’ambiente e degli animali. E’ la mission delle Guardie Zoofile FareAmbiente di Piacenza. Due ambiti che richiedono la collaborazione con le forze dell’ordine. Un aiuto che non è mai mancato da parte della Questura di Piacenza. Loris Burgio, coordinatore provinciale del movimento ha deciso di consegnare una targa di ringraziamento e riconoscimento a Stefano Vernelli, per il lavoro svolto nel periodo in cui era capo di Gabinetto della Questura.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà