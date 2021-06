Tre donne rubano merce, la cassiera le insegue e recupera la refurtiva

La prontezza di riflessi e la caparbietà della cassiera hanno sventato un furto che ormai sembrava concluso. I fatti sono avvenuti nei giorni scorsi al supermercato “In’s” di Pontenure, dove tre giovani donne hanno prelevato merce dagli scaffali, quasi esclusivamente di generi alimentari, inserendola in grandi borse come se stessero per fare normali acquisti. In realtà, sono fuggite imboccando frettolosamente la porta d’uscita.

La cassiera, seppur intenta a servire un cliente, si è accorta dei tutto e, senza perdere tempo le ha inseguite. Le ladre hanno quindi abbandonato due borse, ma la svelta commessa le ha raggiunte, recuperando anche la terza.

Anche il cliente che era alla cassa ha inseguito le fuggitive, dando supporto e aiuto alla coraggiosa commessa.

Le tre donne sono però riuscite a raggiungere un complice che le attendeva in auto sul piazzale antistante e a fuggire.

Indagano i carabinieri della Stazione di Pontenure.