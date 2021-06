“Ben arrivati”. Biglietto del sindaco Gandolfi a tutti i nuovi nati di Fiorenzuola

Il sindaco Romeo Gandolfi ogni mese invia un biglietto di congratulazioni alle famiglie di Fiorenzuola dove è nato un bambino o una bimba. “Sta diventando per me una piccola e bella tradizione. Le famiglie ormai attendono questo piccolo gesto – dice – ed io così mi rendo conto di quanti e quali nuovi cittadini arrivano nella nostra comunità. E’ un po’ come se li conoscessi già, uno per uno, a partire dal loro nome”.

I biglietti personalizzati riportano lo stemma del Comune, la firma del sindaco, la frase “Congratulazioni” e l’immagine di una culla azzurra per il nuovo nato e di culla rosa per la nuova nata.

“Ben arrivati piccoli”, scrive il sindaco postando la foto dei biglietti per i 5 bimbi dell’ultimo mese; ad aprile erano stati 12, mentre marzo 2021 i neonati sono stati 10, a febbraio 8, a gennaio 11. Dati in leggera risalita rispetto all’anno 2020.

