Capriolo spaventato salta la recinzione e rimane intrappolato nel giardino

Capriolo corre in paese e spaventato spicca un grande salto superando la recinzione di un’abitazione abbandonata dove è rimasto intrappolato. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di domenica 27 giugno a Caminata. Il capriolo arrivato di corsa davanti alla casa, spaventato dalla presenza di persone, ha compiuto un grande balzo atterrando nel giardino della casa disabitata. Un giardino di non grandi dimensioni che ha praticamente intrappolato la bestiola che non ha più trovato lo spazio necessario per prendere la rincorsa e spiccare un nuovo balzo per uscire dalla trappola.

“L’ho visto quando è saltato all’interno” ci ha detto Antonio Magri “ma poi ho notato che sbatteva il capo contro la recinzione nel tentativo di uscire perché non trovava lo spazio necessario. C’era l’erba molto alta e non potevo vedere il capriolo ma potevo sentire i suoi disperati tentativi per cercare una via d’uscita”.