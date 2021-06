Da oggi niente mascherine all’aperto. Ma c’è chi la usa ancora: “Variante preoccupa”

Da oggi (28 giugno) niente più obbligo di mascherina all’aperto. Per tante persone, questo cruciale allentamento delle misure anti-Covid rappresenta una sensazione di libertà. “Dopo un anno – commenta qualcuno – poterla togliere, finalmente, è bellissimo. Con il caldo, poi, è insopportabile”. Ma diversi piacentini continuano a indossarla, per precauzione o abitudine: “La variante mi preoccupa – dice una pensionata – perciò uso ancora la mascherina all’aperto. Il contesto di oggi non mi trasmette fiducia, peraltro dopo la festa di Maleo con 700 persone assembrate…”.

Le mascherine – lo ricordiamo – devono essere sempre a portata di mano all’esterno in situazioni in cui è non è possibile mantenere la distanza di sicurezza. Nei locali al chiuso, invece, restano obbligatorie.