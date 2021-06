Via da oggi la mascherina all’aperto, ma resta l’obbligo di portarle sempre con sé

Scatta oggi, lunedì 28 giugno, la sospensione dell’obbligo di indossare la mascherina all’aperto nelle zone bianche. Lo ha stabilito l’ordinanza del 22 giugno scorso del Ministro della Salute, Roberto Speranza, che nel firmarla ha spiegato che “la mascherina è e resta uno strumento fondamentale”.

Valgono comunque alcune raccomandazioni ed eccezioni.

Innanzi tutto l’obbligo di indossarle rimane in caso di situazioni in cui non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale, come ad esempio assembramenti o affollamenti dovuti a file di persone, mercati o fiere, negli spazi all’aperto delle strutture sanitarie, e quando si è in presenza di persone con deficit del sistema immunitario.

E poi, su indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, viene comunque mantenuto l’obbligo di portarle sempre con sé, per indossarle nel caso in cui si manifestino situazioni tali da renderlo obbligatorio.

L’obbligo di indossare le mascherine rimane valido anche nei contesti di trasporto pubblico al chiuso (come aerei, treni, autobus) e ne viene raccomandato l’uso anche nei casi di trasporto pubblico all’aperto come traghetti, battelli e navi.