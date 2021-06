Non ce l’ha fatta il capriolo rimasto intrappolato in un giardino abbandonato

Non è sopravvissuto lo sventurato capriolo rimasto imprigionato domenica 27 giugno all’interno del giardino di una casa disabitata. L’animale aveva saltato la recinzione atterrando all’interno dell’area, dalla quale non è più riuscito ad uscire. Preso dal panico l’animale ha provato a riguadagnare la libertà senza riuscirci, mancando lo spazio necessario per una rincorsa sufficiente a spiccare un nuovo balzo. Alla fine lo sfortunato animale, nel tentativo di fuga, si è spezzato l’osso del collo.

“Ho notato questo capriolo correre in mezzo alla strada, sembrava molto spaventato, quando ha compiuto un improvviso balzo superando in corsa un’alta recinzione di una casa” ci aveva raccontato domenica Antonio Magri che in quel momento si trovava a Caminata. Il capriolo era quindi rimasto imprigionato all’interno di questa casa.